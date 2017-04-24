习近平和特朗普通电话 并希望朝鲜半岛有关各方保持克制--CCTV

路透北京4月24日 - 中国中央电视台（CCTV）周一报道称，中国国家主席习近平与美国总统特朗普今日通电话，双方就朝鲜半岛局势交换了意见。习近平强调，中方坚决反对违反联合国安理会决议的行为，同时希望有关各方保持克制，避免做加剧半岛局势紧张的事。

“只有有关各方都负起该负的责任、相向而行，才能尽快解决朝鲜半岛核问题，实现半岛无核化。”习近平称，“我们愿同包括美方在内有关各方一道，为朝鲜半岛和平、东北亚和平、世界和平共同努力。”

这是中美两国领导人在4月初会面后，第二次通电话谈及朝鲜半岛问题，上一次通电话是在4月12日。特朗普稍早还与日本首相安倍晋三通话，安倍描述他和特朗普“充分交换了意见”。

这都从侧面反映出朝鲜半岛局势的紧张程度。此前因应朝鲜核试验和导弹试射，以及朝鲜威胁将袭击美国及其亚洲盟国的担忧，美国下令卡尔文森号航母打击群开赴朝鲜半岛附近海域。朝鲜随后在周日表示，准备击沉一艘美国航母以展示军事实力。

习近平还指出，当前国际形势迅速变化，中美双方保持密切联系，及时就重要问题交换意见，十分必要；中美双方要落实好此前达成的共识，巩固两国关系稳定发展势头；双方工作团队要加强协调，做好总统先生年内访华筹备工作，早日开启中美首轮外交安全对话等相关安排。

特朗普则表示，对两国关系发展感到满意，美中双方就重大问题保持沟通和协调十分重要，期待尽快同习近平主席再次见面，并期待着对中国的国事访问。

“两国元首同意，通过各种方式保持密切联系，及时就共同关心的问题交换意见，”央视报道称。(完)