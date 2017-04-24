习近平和特朗普通电话 并希望朝鲜半岛有关各方保持克制--CCTV

英国首相特雷莎·梅称警方认为已获悉曼彻斯特爆炸案袭击者的身份
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透北京4月24日 - 中国中央电视台（CCTV）周一报道称，中国国家主席习近平与美国总统特朗普今日通电话，双方就朝鲜半岛局势交换了意见。习近平强调，中方坚决反对违反联合国安理会决议的行为，同时希望有关各方保持克制，避免做加剧半岛局势紧张的事。
“只有有关各方都负起该负的责任、相向而行，才能尽快解决朝鲜半岛核问题，实现半岛无核化。”习近平称，“我们愿同包括美方在内有关各方一道，为朝鲜半岛和平、东北亚和平、世界和平共同努力。”
这是中美两国领导人在4月初会面后，第二次通电话谈及朝鲜半岛问题，上一次通电话是在4月12日。特朗普稍早还与日本首相安倍晋三通话，安倍描述他和特朗普“充分交换了意见”。
这都从侧面反映出朝鲜半岛局势的紧张程度。此前因应朝鲜核试验和导弹试射，以及朝鲜威胁将袭击美国及其亚洲盟国的担忧，美国下令卡尔文森号航母打击群开赴朝鲜半岛附近海域。朝鲜随后在周日表示，准备击沉一艘美国航母以展示军事实力。
习近平还指出，当前国际形势迅速变化，中美双方保持密切联系，及时就重要问题交换意见，十分必要；中美双方要落实好此前达成的共识，巩固两国关系稳定发展势头；双方工作团队要加强协调，做好总统先生年内访华筹备工作，早日开启中美首轮外交安全对话等相关安排。
特朗普则表示，对两国关系发展感到满意，美中双方就重大问题保持沟通和协调十分重要，期待尽快同习近平主席再次见面，并期待着对中国的国事访问。
“两国元首同意，通过各种方式保持密切联系，及时就共同关心的问题交换意见，”央视报道称。(完)
(发稿 陈君；审校 乔艳红)
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)