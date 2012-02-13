习近平称摩擦不应破坏中美经贸合作

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透2月13日电---中国国家副主席习近平在访美前夕接受采访时称，美国不应让中美经贸政策分歧破坏两国经贸合作关系。
习近平在接受《华盛顿邮报》书面采访时表示，中国对美国来讲存在巨大经济利益。
据该报网站周一发布的采访稿，习近平称，随着经济全球化趋势加强，中美在经济上高度依存。
习近平称，中美经济关系若不是建立在互利的基础上，或未能给美国带来巨大利益，则不会持续、快速发展。
习近平指出，了解中美经济关系真实现状的美国人及商务人士会认同这点。
习近平表示，中国将继续推行人民币汇率改革机制，为外国投资者营造公平、有法可依和透明的投资环境。
习近平称，中国同时希望美国尽快采取实质性举措，放宽高科技产品对华出口限制，为中国企业在美投资创造公平竞争的环境。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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