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时事要闻 | 2012年 2月 13日 星期一 14:25 BJT

习近平称摩擦不应破坏中美经贸合作

路透2月13日电---中国国家副主席习近平在访美前夕接受采访时称，美国不应让中美经贸政策分歧破坏两国经贸合作关系。

习近平在接受《华盛顿邮报》书面采访时表示，中国对美国来讲存在巨大经济利益。

据该报网站周一发布的采访稿，习近平称，随着经济全球化趋势加强，中美在经济上高度依存。

习近平称，中美经济关系若不是建立在互利的基础上，或未能给美国带来巨大利益，则不会持续、快速发展。

习近平指出，了解中美经济关系真实现状的美国人及商务人士会认同这点。

习近平表示，中国将继续推行人民币汇率改革机制，为外国投资者营造公平、有法可依和透明的投资环境。

习近平称，中国同时希望美国尽快采取实质性举措，放宽高科技产品对华出口限制，为中国企业在美投资创造公平竞争的环境。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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