蒙古期待习近平的访问带来经济支持

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透乌兰巴托/北京8月21日（记者 Terrence Edwards/David Stanway） - 中国国家主席习近平周四抵达蒙古开始为期两天的访问，意在深化两国的经济关系，而蒙古正迫切需要新的投资以提振本国经济。
这是中国国家元首11年来首次访问蒙古。蒙古经济受商品价格大幅下滑以及外国投资迅速减少的拖累，渴望与中国签署新的运输、能源和矿产投资协议。中国是蒙古最大的贸易伙伴。
习近平为蒙古报纸撰文称，中方将继续在力所能及的范围内为蒙方发展事业提供支持。
“中方希望推动中蒙在铁路、公路互联互通建设、矿产开发和深加工等项目上的合作……让两国人民得到更多实惠。”文章称。
新华社周四报导称，超过90%的蒙古出口产品是运往中国，在蒙古注册的外资企业中49%是中资企业。
尽管存在政治阻力，蒙古政府似乎乐见中国进一步参与蒙古采矿业和基础设施行业，这是蒙古长期发展计划的两大支柱产业。
蒙古也渴望使用中国的铁路网络运输煤和其他矿产至其他市场，习近平访蒙期间两国料签署跨境运输协议。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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