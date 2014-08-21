蒙古期待习近平的访问带来经济支持

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Terrence Edwards/David Stanway
路透乌兰巴托/北京8月21日 - 中国国家主席习近平周四抵达蒙古开始为期两天的访问，意在深化两国的经济关系，而蒙古正迫切需要新的投资以提振本国经济。
这是中国国家元首11年来首次访问蒙古。蒙古经济受商品价格大幅下滑以及外国投资迅速减少的拖累，渴望与中国签署新的运输、能源和矿产投资协议。中国是蒙古最大的贸易伙伴。
习近平为蒙古报纸撰文称，中方将继续在力所能及的范围内为蒙方发展事业提供支持。
“中方希望推动中蒙在铁路、公路互联互通建设、矿产开发和深加工等项目上的合作……让两国人民得到更多实惠。”文章称。
新华社周四报导称，超过90%的蒙古出口产品是运往中国，在蒙古注册的外资企业中49%是中资企业。
尽管存在政治阻力，蒙古政府似乎乐见中国进一步参与蒙古采矿业和基础设施行业，这是蒙古长期发展计划的两大支柱产业。
蒙古也渴望使用中国的铁路网络运输煤和其他矿产至其他市场，习近平访蒙期间两国料签署跨境运输协议。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(