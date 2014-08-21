蒙古期待习近平的访问带来经济支持

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Terrence Edwards/David Stanway

路透乌兰巴托/北京8月21日 - 中国国家主席习近平周四抵达蒙古开始为期两天的访问，意在深化两国的经济关系，而蒙古正迫切需要新的投资以提振本国经济。

这是中国国家元首11年来首次访问蒙古。蒙古经济受商品价格大幅下滑以及外国投资迅速减少的拖累，渴望与中国签署新的运输、能源和矿产投资协议。中国是蒙古最大的贸易伙伴。

习近平为蒙古报纸撰文称，中方将继续在力所能及的范围内为蒙方发展事业提供支持。

“中方希望推动中蒙在铁路、公路互联互通建设、矿产开发和深加工等项目上的合作……让两国人民得到更多实惠。”文章称。

新华社周四报导称，超过90%的蒙古出口产品是运往中国，在蒙古注册的外资企业中49%是中资企业。

尽管存在政治阻力，蒙古政府似乎乐见中国进一步参与蒙古采矿业和基础设施行业，这是蒙古长期发展计划的两大支柱产业。

蒙古也渴望使用中国的铁路网络运输煤和其他矿产至其他市场，习近平访蒙期间两国料签署跨境运输协议。（完）