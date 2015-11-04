两岸领导人会面具有里程碑意义 是一个中国原则下的务实安排--中国国台办

路透北京11月4日 - 中国国务院台湾事务办公室主任张志军周三表示，即将举行的两岸领导人会面将开启两岸领导人直接交流沟通的先河，有利于两岸双方增进互信，推进两岸关系和平发展，维护台海和平稳定，是两岸关系发展史上具有里程碑意义的大事。

中国国家主席习近平和台湾地区领导人马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面，这是自1949年中国国内战争结束以来两岸领导人的首次会面。

新华社援引张志军表示，此次会面双方以两岸领导人身份和名义举行、见面时互称“先生”，是经双方商定的。这是在两岸政治分歧尚未彻底解决的情况下根据一个中国原则作出的务实安排，体现了搁置争议、相互尊重的精神。综合考虑各种因素，这次两岸领导人会面安排在新加坡举行。

张志军指出，两岸领导人此次会面，将就推进两岸关系和平发展交换意见，探讨深化两岸各领域交流合作、增进两岸民众福祉等重大问题，以维护和进一步推动两岸关系和平发展。会面结束后，两岸领导人还将共进晚餐。

“两岸领导人实现会面是两岸关系发展史上具有里程碑意义的大事，将两岸交流互动提升到新高度，开辟两岸关系发展新空间...相信一定会得到两岸各界和国际社会的广泛支持。”张志军表示。（完）