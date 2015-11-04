两岸领导人〞习马会〞提振金融市场信心 但未必能有实质进展（更新版）

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路透台北11月4日 - 两岸关系见重大突破。两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面。学者认为，这是历史和平发展历史性的突破，但因双方不会签定协议或发表声明，未来发展不见得落实至实质经贸层面。

这是自1949年中国国内战争结束以来两岸领导人的首次会面。分析师表示，两岸关系更进一步，有助提振金融市场的信心。本地时间11:47，台股.TWII劲扬1.56%报8,849.53点；台币TWD=TP兑美元则升2.9角报32.335。

中山大学陆研所教授兼所长林德昌说，〞两岸最高领导人见面，是很好的指标，对未来两岸关系的发展有正面的效果。〞

不过他也认为，这对两岸未来实质经贸协定签署的进展帮助有限，因为台湾将临总统大选，对目前双方正进行中的货贸协议、甚或RCEP(区域全面经济伙伴关系)等区域自由贸易协定等议题，恐怕还是要等台湾大选底定之后，中国才会有新的动作。

淡江大学大陆研究所教授赵春山则表示，这对未来两岸领导人对话的制度化发展具有重要意义，它建立了一个平台可令两岸领导人可对话。

至于对台湾总统大选的影响，林德昌认为，国民党的两岸交流政策一向是〞由上而下〞，由高层主导。但由去年的太阳花学运事件来看，台湾底层社会、青年人感受不到两岸关系进一步交流的好处，这件事如何能够由上而下、落实到社会能接受的层面，仍是国民党的考验。

**股市扬、汇市升**

台湾金融市场包括股、汇市，周三普涨。

台新投顾分析师黄文清认为，〞两方没有什么经贸和政治上的协议，见面主要是象征意义为主，代表两岸更紧密的接触。〞

黄文清表示，若从两岸经贸往来中长期角度来说，也具有指标性的意义，对提振市场的信心会有帮助的，短期之内对股市的影响属于中性偏多，但也不致于反应太大。

台湾总统府办公室周三凌晨发出的的新闻稿中表示，与习近平将就两岸议题交换意见，目的在于“巩固两岸和平，维持台海现状，不会签署任何协议，不会发表联合声明。”

新华社引述中国国务院台湾事务办公室主任张志军称，此次会面双方以两岸领导人身份和名义举行，将就推进两岸关系和平发展交换意见。这是在两岸政治分歧尚未解决情况下根据一个中国原则作出的务实安排。

台湾民进党则表示，习马会晤不符合民主监督和透明性原则，此外，马英九未能向议会重要领导人告知习马会晤计划。

台湾陆委会夏立言主委周三午后将即召开记者会，公开说明此行意义、谘商过程与安排细节。(完)