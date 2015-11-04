〞习马会〞提振金融市场信心 但未必能有实质进展

台海两岸关系见重大突破，两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面。学者认为，这是历史和平发展历史性的突破，但因双方不会签定协议或发表声明，未来发展不见得落实至实质经贸层面。这是自1949年中国国内战争结束以来两岸领导人的首次会面。分析师表示，两岸关系更进一步，有助提振金融市场的信心。路透