版本:
中国
时事要闻 | 2015年 11月 5日 星期四 10:42 BJT

（更正）马英九与习近平周六将在新加坡进行历史性会面

(更正11月4日发稿，根据官方新闻稿改变第一段措辞)

路透台北/北京11月4日 - 台湾领导人马英九周六将与中国国家主席习近平在新加坡会面，就两岸议题交换意见。

台湾总统府发表新闻稿称，马英九将前往新加坡与习近平会面。

该声明稿称，马英九此行目的在于“巩固两岸和平，维持台海现状，不会签署任何协议，不会发表联合声明。”

台湾陆委会夏立言主委周三将即召开记者会，公开说明此行意义、谘商过程与安排细节。(完)

(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐