（更正）马英九与习近平周六将在新加坡进行历史性会面

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
(更正11月4日发稿，根据官方新闻稿改变第一段措辞)
路透台北/北京11月4日 - 台湾领导人马英九周六将与中国国家主席习近平在新加坡会面，就两岸议题交换意见。
台湾总统府发表新闻稿称，马英九将前往新加坡与习近平会面。
该声明稿称，马英九此行目的在于“巩固两岸和平，维持台海现状，不会签署任何协议，不会发表联合声明。”
台湾陆委会夏立言主委周三将即召开记者会，公开说明此行意义、谘商过程与安排细节。(完)
(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。