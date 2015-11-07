时隔66年两岸领导人首次会面 习近平称海峡隔不断兄弟亲情（更新版）

11月7日，两岸领导人习近平与马英九在新加坡会面。 REUTERS/Edgar Su

(新增闭门会谈后中方记者会内容)

路透上海11月7日 - 时隔66年，两岸领导人习近平、马英九周六在新加坡首次历史性会面。双方握手长达逾1分钟，并互称“先生”。习近平在致辞中表示，两岸领导人会面，将翻开两岸关系历史性的一页，“海峡隔不断兄弟亲情”。

他指出，两岸关系66年的发展历程表明，不管两岸同胞经历过多少风雨，有过多长时间的隔绝，“没有任何力量能把我们分开，因为我们是打断骨头连着筋的同胞兄弟，是血浓于水的一家人。”

习近平表示，当前两岸关系发展面临着方向和道路的抉择，两岸领导人此次会面，是为了让历史悲剧不再重演，让两岸关系和平发展成果不得而复失，让两岸同胞继续开创和平安宁的生活。

他称，两岸双方应从两岸关系发展历程中得到启迪，以对民族负责、对历史负责的担当，做出经得起历史检验的正确选择，“我们应该以行动向世人表明，两岸中国人完全有能力、有智慧解决好自己的问题，并共同为世界与地区和平稳定、发展繁荣做出更大贡献。”

习近平并强调，希望两岸双方共同努力，两岸同胞携手奋斗，坚持九二共识，巩固共同政治基础，坚定走和平发展道路，保持两岸关系发展正确方向，深化两岸交流合作，增进两岸同胞福祉，共谋中华民族伟大复兴。

在双方近一个小时的闭门会谈后，中国国台办主任张志军在记者会上称，两岸领导人以相互尊重的态度，围绕推进和平发展，坦诚深入地交换看法，并达成积极共识。

据其介绍，在闭门交换意见时，习近平提出四点意见：一是坚持两岸政治基础不动摇，坚持“九二共识”。

二是要坚持巩固深化两岸关系和平发展，“要和平、不要冲突；要交流，不要隔绝；要协商合作，不要零和对抗”；两岸双方应该加强交流对话，增进政治互信，通过平等协商，积极探讨推动解决两岸之间长期存在的各种难题，同时管控好矛盾和分歧，设立两岸热线，有助于双方及时沟通，避免误判，处理紧急问题。

三是坚持为两岸同胞多谋福祉。两岸可以加强宏观政治沟通，发挥好各自优势，做大共同利益蛋糕。关于两岸正在商谈的货物贸易、两会互设办事机构等问题，双方可以抓紧商谈，争取早日达成一致。欢迎台湾同胞积极参与“一带一路”建设，欢迎台湾以适当方式加入亚投行。

四是坚持同心实现中华民族伟大复兴，强调民族强盛是两岸同胞之福。

此外，张志军在回答记者关于台湾选举的提问时强调，国台办发言人多次表明，不介入台湾选举，大陆关心的是，是否推动两岸关系朝着正确的方向发展。

“距离台湾大选还有70天，我们更加看重的是两岸关系过去66年给人们的启迪，两岸关系的未来”，他说。

对于两岸领导人此次会面，此前有学者认为，这是历史性的突破，但因双方不会签定协议或发表声明，未来发展不见得落实至实质经贸层面。（完）