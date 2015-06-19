习近平：适应发展新常态保持战略定力 善运辩证思维谋发展

路透北京6月19日 - 中国国家主席习近平近日在贵阳调研时表示，要适应中国经济发展新常态，保持战略定力，加强调查研究，看清形势、适应趋势，发挥优势、破解瓶颈，统筹兼顾、协调联动，善于运用辩证思维谋划经济社会发展。

他并指出，当前经济发展呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点，要大力推进经济结构性战略调整，把创新放在更加突出的位置。

“适应新常态、把握新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期中国经济发展的大逻辑，”他援引他在贵州调研时的讲话称。

习近平在参观贵阳市大数据应用展示中心时表示强调，面对信息化潮流，只有积极抢占制高点，才能赢得发展先机。要推动信息化和工业化深入融合，必须在信息化方面多动脑筋、多用实招。

“要加强研究、加大投入，力争走在世界前列。”他称。

此外，要正确处理发展和生态环境保护的关系，实现发展和生态环境保护协同推进；还要加快发展特色高效农业，加快培育新型农业经营主体。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 毕晓雯)

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