习近平：适应发展新常态保持战略定力 善运辩证思维谋发展

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京6月19日 - 中国国家主席习近平近日在贵阳调研时表示，要适应中国经济发展新常态，保持战略定力，加强调查研究，看清形势、适应趋势，发挥优势、破解瓶颈，统筹兼顾、协调联动，善于运用辩证思维谋划经济社会发展。
他并指出，当前经济发展呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点，要大力推进经济结构性战略调整，把创新放在更加突出的位置。
“适应新常态、把握新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期中国经济发展的大逻辑，”他援引他在贵州调研时的讲话称。
习近平在参观贵阳市大数据应用展示中心时表示强调，面对信息化潮流，只有积极抢占制高点，才能赢得发展先机。要推动信息化和工业化深入融合，必须在信息化方面多动脑筋、多用实招。
“要加强研究、加大投入，力争走在世界前列。”他称。
此外，要正确处理发展和生态环境保护的关系，实现发展和生态环境保护协同推进；还要加快发展特色高效农业，加快培育新型农业经营主体。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 毕晓雯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。