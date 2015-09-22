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中国财经 | 2015年 9月 22日 星期二 12:50 BJT

习近平称中国经济仍在合理区间运行--华尔街日报

路透北京9月22日 - 华尔街日报(WSJ)周二发布对中国国家主席习近平的专访，即将访美的习近平表示，中国经济面临下行压力，但仍在合理区间运行。

报导还援引习近平的话称，发展资本市场是改革的主要目标，不会因为当前市场波动而改变。

他并称，人民币汇率形成机制改革将继续推进，人民币不存在持续贬值的基础。(完)

(编译 刘秀红；审校 徐文焰)

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