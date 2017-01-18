习近平称中美两国和世界人民的根本利益需中美构建长期稳定合作关系

路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。

新华社援引习近平在达沃斯会见美国副总统拜登时称，中美建交38年来，两国关系历经风雨，但总体不断向前发展。

他称，特别是自3年多前其同奥巴马总统达成构建中美新型大国关系共识以来，在双方共同努力下，中美关系沿着正确方向发展，并取得重要积极成果。两国双边贸易、双向投资存量、人员往来均创下历史新高。

拜登表示，美中关系是极为重要的双边关系。在21世纪，美中两国的增长和繁荣对世界都至关重要。美方希望美中两国能够继续加深互信、扩大合作。

习近平请拜登转达对奥巴马总统的良好祝愿，积极评价拜登为促进中美关系和两国人民相互了解和友谊所做贡献。

而拜登祝贺习近平主席刚刚在世界经济论坛开幕式发表十分重要而精彩的演讲，转达奥巴马总统对习近平主席的诚挚问候，感谢习近平主席为推动美中关系发展作出的积极努力。（完）