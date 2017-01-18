习近平称中美两国和世界人民的根本利益需中美构建长期稳定合作关系

台湾司法院大法官释宪将允许同性婚姻 为亚洲首例
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
新华社援引习近平在达沃斯会见美国副总统拜登时称，中美建交38年来，两国关系历经风雨，但总体不断向前发展。
他称，特别是自3年多前其同奥巴马总统达成构建中美新型大国关系共识以来，在双方共同努力下，中美关系沿着正确方向发展，并取得重要积极成果。两国双边贸易、双向投资存量、人员往来均创下历史新高。
拜登表示，美中关系是极为重要的双边关系。在21世纪，美中两国的增长和繁荣对世界都至关重要。美方希望美中两国能够继续加深互信、扩大合作。
习近平请拜登转达对奥巴马总统的良好祝愿，积极评价拜登为促进中美关系和两国人民相互了解和友谊所做贡献。
而拜登祝贺习近平主席刚刚在世界经济论坛开幕式发表十分重要而精彩的演讲，转达奥巴马总统对习近平主席的诚挚问候，感谢习近平主席为推动美中关系发展作出的积极努力。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。