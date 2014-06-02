习近平称中国不会在南海主动挑起事端

路透上海5月31日 - 据新华社报导，中国国家主席习近平表示，中国不会在南海主动挑起事端，但对有关国家的挑衅行为要做出必要的反应。

目前，因中国在南海架设钻井平台，越南与中国紧张关系加剧。

中国在南海架设钻井平台后不久，菲律宾指责中国在南沙存有主权争议的岛礁填海造地，以在南海修建其首个简易机场。

“我们不会主动挑起事端，但对有关国家的挑衅行为要做出必要的反应，”新华社援引习近平周五会见马来西亚总理纳吉布时的讲话报导称。

分析人士称，中国主张争议海域主权的意愿和能力日益增强，这引起主权争议相关国家的担忧。

习近平对纳吉布表示，“当前，南海形势总体稳定，但也出现一些值得关注的动向。”

“中马双方要共同努力，加强双边对话、沟通，推进海上合作和共同开发的办法，共同维护南海和平稳定，”习近平称。（完）

编译：程芳 发稿：王洋

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