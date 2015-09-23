习近平访美首日发表政策演讲

中国国家主席习近平访美首日，在华盛顿州西雅图市出席欢迎宴会并发表演讲，谈到了诸多影响中美关系的议题。他表示，中国不会压低人民币汇率刺激出口；不会以任何形式参与、鼓励或支持任何人从事窃取商业秘密行为。他并表示，中国公平公正对待包括外商投资企业在内的所有市场主体。路透