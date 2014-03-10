习近平：不能在改革声浪中把国有资产变成谋取暴利的机会

上汽集团已对泰国工厂的首期投资1.74亿美元--高管
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完)
路透北京3月10日 -中国国家主席习近平表示，发展混合所有制经济，基本政策已明确，不能在一片改革声浪中把国有资产变成谋取暴利的机会。
新华网援引他在参加安徽代表团审议时的讲话时指出，要吸取过去国企改革经验和教训，关键是细则，成败也在细则，改革关键是公开透明。
上周五政协工商联的小组讨论会上，来自不同领域的民营企业家也纷纷表达了对支持中小微及民企的政策落地程度究竟有多大的担忧，以及诸多的改革举措是否会流于形式。
根据三中全会深化改革方案，明确提出鼓励非公有制企业参与国有企业改革，鼓励发展非公有资本控股的混合所有制企业，鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完)
路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三连四日收跌，再创逾两个月新低。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌，尾市股指获护盘缩减部分跌幅。监管加强、国际市场避险情绪提升和大宗商品价格急跌等多个因素，令市场风险集中释放。目前技术面形态已经走弱，料后市仍有探底过程。
路透北京4月19日 - 中国此前严格的跨境资金流动性管理上周起适当放松，据四位消息人士周三透露，中国央行明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，主因跨境资金流出势头大大好转，亦为保障合法合规业务的开展。