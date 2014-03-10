习近平：不能在改革声浪中把国有资产变成谋取暴利的机会

路透北京3月10日 -中国国家主席习近平表示，发展混合所有制经济，基本政策已明确，不能在一片改革声浪中把国有资产变成谋取暴利的机会。

新华网援引他在参加安徽代表团审议时的讲话时指出，要吸取过去国企改革经验和教训，关键是细则，成败也在细则，改革关键是公开透明。

上周五政协工商联的小组讨论会上，来自不同领域的民营企业家也纷纷表达了对支持中小微及民企的政策落地程度究竟有多大的担忧，以及诸多的改革举措是否会流于形式。

根据三中全会深化改革方案，明确提出鼓励非公有制企业参与国有企业改革，鼓励发展非公有资本控股的混合所有制企业，鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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