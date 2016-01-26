习近平：要扩大有效供给 使供给体系更好适应需求结构变化

路透北京1月26日 - 中国国家主席习近平周二称，要从生产领域加强优质供给，减少无效供给，扩大有效供给，提高供给结构适用性和灵活性，提高供给全要素生产率，使供给体系更好适应需求结构变化。

中央电视台引述他在中央财经领导小组第12次会议上讲话称，供给侧结构性改革的根本目的是要提高社会生产力水平。

“要在适度扩大总需求的同时，去产能、去库存、去杠杆、降成本，补短板。”习近平称。

中央财经领导小组组长习近平并指出，要推动长江经济带发展，要把生态环境保护摆上优先地位，涉及长江的一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提。要促进要素在区域间流动，增强发展统筹度和整体性、协调性。（完）