习近平：要扩大有效供给 使供给体系更好适应需求结构变化

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月26日 - 中国国家主席习近平周二称，要从生产领域加强优质供给，减少无效供给，扩大有效供给，提高供给结构适用性和灵活性，提高供给全要素生产率，使供给体系更好适应需求结构变化。
中央电视台引述他在中央财经领导小组第12次会议上讲话称，供给侧结构性改革的根本目的是要提高社会生产力水平。
“要在适度扩大总需求的同时，去产能、去库存、去杠杆、降成本，补短板。”习近平称。
中央财经领导小组组长习近平并指出，要推动长江经济带发展，要把生态环境保护摆上优先地位，涉及长江的一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提。要促进要素在区域间流动，增强发展统筹度和整体性、协调性。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)