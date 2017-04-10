香港《经济日报》：习特会和谐背后 暗涌不绝？

（4月10日社评）

习特会落幕，中美都说会谈有进展，表面看似成功为未来双边关系定调，但内里仍暗涌重重。美国在峰会后更急调航空母舰到朝鲜半岛，凸显中美关系仍潜藏太多不明朗因素。

美国总统特朗普在接待国家主席习近平时，一改狂态，显得客客气气，更让外孙女高唱《茉莉花》和朗诵唐诗，大打温馨牌，来营造轻松友好气氛。若从特朗普一改竞选时的反华态度来看，这个转变无疑是个好开端，至少他认识到中美合则两利，斗则两败的现实，在处理双边关系时，放弃对抗手段，改用建立私交入手，有利双方展开棘手而艰巨的会谈。

不过，特朗普在峰会前不断有小动作，如官员向传媒放风，特朗普在会后将对台售武之余，还将会签署行政命令，对中国向美倾销钢铁实施制裁；而他本人接受英国《金融时报》访问时，要求中方向北韩施压，否则他将会单独出手，都是直接或间接地向习施压。

在峰会上，习就改善中美贸易顺差提出「百日计划」，表面上成功推迟美国单方面对华实施制裁时间表，争取更多时间跟美讨价还价；但根据《纽约时报》的报导，美国已制定好制裁措施，若百天后仍谈不出任何实质成果，就会对进口的中国产品征收惩罚性关税。

会谈对台湾问题只字不提，究竟美国会否仍对台售武？抑或美方只是推迟了售武时间表，待「百日计划」会谈没结果时才祭出，迫中方让步，都令中美关系存在了不明朗的变数。

虽然北韩核问题是峰会的另一个重点议题，但会谈没有任何突破，习只强调北韩核问题已到了严重阶段，仍坚持以和平手段解决，彰显习特分歧。

不过，美国下令本来前往澳洲的航母卡尔文森号，从新加坡转往西太平洋戒备，无疑是用实际行动来向习施压。

这动作配合日前美军攻击叙利亚，惩戒叙军用化武对付平民，都会迫使中国和北韩要好好研判美国连串军事行动的动机，重新评估及认真看待特朗普的威胁。

特朗普在中美峰会上看似客气，但绵里藏针，软硬兼施，而且暗涌不断，相信还有多招后着撒手锏。

新华社指习特会为中美关系发展指明方向，取得成果，但恐怕可能只是表象，未来还存在太多变数。（完）