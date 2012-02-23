土耳其对习近平称应改善土中两国贸易平衡

土耳其官员周三对来访的中国国家副主席习近平表示，在未来八年土中贸易额或将翻两番，达到1,000亿美元，但也必须要采取相关举措，使两国贸易更加平衡。中国与土耳其是去年全球经济增长最快的国家，两国都已熟练运用外交政策，在远方市场提升商业利益。路透