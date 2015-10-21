习近平与英国皇室主要成员会面 谈及足球和野生动植物保护

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月21日 - 中国外交部周三称，国家主席习近平在伦敦进行国事访问期间与英国皇室主要成员会面时谈到了足球、野生动植物保护和气候变化等问题。
中国外交部称，习近平在伦敦会见英国威尔士亲王查尔斯王储时高度赞赏英国皇室支持中英关系发展，欢迎英国王室成员多到中国访问。
外交部声明称，习近平和查尔斯王储还就可持续发展、气候变化、低碳生活、清洁能源等问题交换了看法。
外交部称，习近平与英国剑桥公爵威廉王子谈到了中国在野生动植物保护和打击野生动物非法贸易方面取得的突出成绩。双方还就中英足球合作交流了看法。
习近平周五将在英国首相卡梅伦的陪同下访问曼城足球俱乐部。（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。