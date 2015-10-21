习近平与英国皇室主要成员会面 谈及足球和野生动植物保护

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月21日 - 中国外交部周三称，国家主席习近平在伦敦进行国事访问期间与英国皇室主要成员会面时谈到了足球、野生动植物保护和气候变化等问题。
中国外交部称，习近平在伦敦会见英国威尔士亲王查尔斯王储时高度赞赏英国皇室支持中英关系发展，欢迎英国王室成员多到中国访问。
外交部声明称，习近平和查尔斯王储还就可持续发展、气候变化、低碳生活、清洁能源等问题交换了看法。
外交部称，习近平与英国剑桥公爵威廉王子谈到了中国在野生动植物保护和打击野生动物非法贸易方面取得的突出成绩。双方还就中英足球合作交流了看法。
习近平周五将在英国首相卡梅伦的陪同下访问曼城足球俱乐部。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”