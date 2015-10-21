习近平与英国皇室主要成员会面 谈及足球和野生动植物保护

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月21日 - 中国外交部周三称，国家主席习近平在伦敦进行国事访问期间与英国皇室主要成员会面时谈到了足球、野生动植物保护和气候变化等问题。

中国外交部称，习近平在伦敦会见英国威尔士亲王查尔斯王储时高度赞赏英国皇室支持中英关系发展，欢迎英国王室成员多到中国访问。

外交部声明称，习近平和查尔斯王储还就可持续发展、气候变化、低碳生活、清洁能源等问题交换了看法。

外交部称，习近平与英国剑桥公爵威廉王子谈到了中国在野生动植物保护和打击野生动物非法贸易方面取得的突出成绩。双方还就中英足球合作交流了看法。