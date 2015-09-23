焦点：习近平访美首日发表主旨演讲 寻求加强贸易和安全互信

路透西雅图9月22日 - 在一周访美行程的第一天，中国国家主席习近平对美国商界领袖和政府官员发表讲话，希望打消他们对一系列敏感问题的疑虑，比如经济改革、网络攻击、人权以及窃取商业机密。

习近平在西雅图面对大约650名商界高管和其他人士发表主旨演讲，谈到了一连串导致美中关系紧绷的问题。

习近平说，中国不会操纵汇率以促进出口，也永远不会从事窃取商业机密的活动。他还说，中国不会歧视外资企业，将加快市场开放，并在改善人权方面做出努力。

“如果中美两国能良好合作，会成为全球稳定的基石...”习近平说。“中美之间的矛盾或冲突将是两国乃至全球的灾难。”

尽管习近平发表了上述安抚性言论，他仍要面对有关政府实质政策的问题。在赴白宫出席奥巴马主持的国宴之前，他本周将与科技和其他领域的商界领袖会晤，届时他可能会面临具体细节性问题的压力。

习近平访美行程结束时将在联合国发表讲话。

**公平的竞争环境**

习近平发表讲话前，外界就美国企业在中国所受待遇存在一些批评。

“在习近平访美期间，本周将陆续宣布一系列重大交易，证明美国企业致力于利用资本和世界一流的科技来支持中国的发展，”美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)称。

“不过，我们及我国企业仍非常关切法律和监管透明度缺乏、知识产权保护前后矛盾、并非一视同仁的网络和科技政策、以及许多领域整体上缺乏公平竞争环境的问题。”

美中贸易全国委员会会长傅强恩(John Frisbie)称，该委员会的最新调查报告显示，“旗下会员对中国商业前景的信心持续下滑”。

在习近平到访前，傅强恩在《中国商业评论》(China Business Review)中的一篇文章中写道，“中国雄心勃勃的经济改革计划正进入第三个年头，但目前为止对美国企业面临的问题影响不大--简言之，中国尚未开始消除许多经济领域的市场准入壁垒，也未开始构建一个更加公平的竞争环境。企业正在寻找改革的明确信号，但还没找到。”

**网络间谍的指控**

在回应网络窃密问题时，习近平称中国也是受害者，中国政府不会从事和支持网络窃取商业机密的行为。美国白宫称，网络窃密问题将会是习近平和奥巴马会晤时讨论的一项关键议题。

习近平周二表示，中国政府将加速建设开放的经济，改革不会走回头路。访美第一天，习近平在西雅图的一个论坛上表示，中国仍将致力于改革开放。

在涉及中国经济和股市的问题上，习近平称，中国经济将继续保持较快的增长速度；不会令人民币贬值以促进出口；中国有决心推进以市场为导向的改革。还表示，中国股市已进入自我恢复、自我调整的阶段。

美国白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)周二对路透表示，美国将敦促中国不要通过人民币贬值提振出口等“走捷径”的方式来解决经济问题。

福尔曼表示，中国近期放松对人民币的控制在全球金融市场“造成混乱”；美国官员也将提到中国股市震荡的议题。(完)

(编译 王颖/许娜/孙茉莉 审校 张荻/徐文焰/王颖)

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