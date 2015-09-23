习近平抵达西雅图开启访美之旅 将会见科技巨头

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透西雅图9月22日 - 中国国家主席习近平周二抵达美国西雅图，开启为期一周的访美之旅。此次访美行程包括会见美国商界领袖、出席美国总统奥巴马在白宫举行的隆重国宴、以及在联合国发表演讲。
习近平定于当晚在酒店的宴会上发表政策讲话，出席与会者将包括微软联合创始人比尔盖茨、波音(Boeing)(BA.N) (BA.N)和星巴克(Starbucks)(SBUX.O)高管以及其他当地名流。
美国政府和商界领袖的目标是与中方取得进一步共识，并改善与这个世界第二大经济体的关系；同时，对有关中国网络窃密、违反知识产权、互联网审查、以及中国南海岛屿争端等问题传达强烈的讯息。
习近平周三将参观波音宽体飞机厂以及附近的微软园区，之后还将出席一个由30位中美商界领袖参加的圆桌会议，会见巴菲特、苹果(AAPL.O)执行长库克以及亚马逊执行长贝佐斯等人。
对波音而言，此次习近平访美的一个结果就是正式宣布将部分飞机的最后生产工作移至中国一家新厂。分析师称，这样做有助于波音在华销售，同时还可帮助应对中国商用飞机有限责任公司(中国商飞)带来的威胁。中国商飞正在开发单通道飞机，挑战最畅销的波音737飞机和空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)的A320飞机。(完)
编译 孙国玉；审校 李婷仪/徐文焰
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。