习近平抵达西雅图开启访美之旅 将会见科技巨头

路透西雅图9月22日 - 中国国家主席习近平周二抵达美国西雅图，开启为期一周的访美之旅。此次访美行程包括会见美国商界领袖、出席美国总统奥巴马在白宫举行的隆重国宴、以及在联合国发表演讲。

习近平定于当晚在酒店的宴会上发表政策讲话，出席与会者将包括微软联合创始人比尔盖茨、波音(Boeing)(BA.N) (BA.N)和星巴克(Starbucks)(SBUX.O)高管以及其他当地名流。

美国政府和商界领袖的目标是与中方取得进一步共识，并改善与这个世界第二大经济体的关系；同时，对有关中国网络窃密、违反知识产权、互联网审查、以及中国南海岛屿争端等问题传达强烈的讯息。

习近平周三将参观波音宽体飞机厂以及附近的微软园区，之后还将出席一个由30位中美商界领袖参加的圆桌会议，会见巴菲特、苹果(AAPL.O)执行长库克以及亚马逊执行长贝佐斯等人。

对波音而言，此次习近平访美的一个结果就是正式宣布将部分飞机的最后生产工作移至中国一家新厂。分析师称，这样做有助于波音在华销售，同时还可帮助应对中国商用飞机有限责任公司(中国商飞)带来的威胁。中国商飞正在开发单通道飞机，挑战最畅销的波音737飞机和空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)的A320飞机。(完)