习近平访问印尼 两国企业敲定330亿美元协议

路透雅加达10月4日 - 印尼政府一名官员表示，在周四中国国家主席习近平访问该国之际，印尼企业获得了328亿美元来自中国企业的投资和融资。

这是习近平当选中国国家主席以来首次访问印尼，并成为第一位对印尼国会发表演讲的外国领导人。

习近平表示，中国希望到2020年与东盟的贸易额能达到1万亿美元。根据东盟的网站，2012年中国与东盟贸易额为3,200亿美元。

参与洽商的企业包括多家印尼国有企业，也包括Sinar Mas Group这样的民间企业。其中有一项是向PT OKI Pulp & Paper Mills提供18亿美元贷款，在苏门答腊建立一个造纸厂。一些中国企业也承诺在印尼投资。(完)

(编译 王洋; 审校 蔡美珍)

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