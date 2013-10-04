习近平访问印尼 两国企业敲定330亿美元协议

中国应理性谨慎对待金融创新和创业 对其风险有更充分认识--专家
路透上海4月2日 - 针对中国银行业乃至金融业仍面临的风险和调整，特别是互联网金融方面，业内专家指出，鉴于金融风险有滞后、放大效应，应对其有更充分的认识并进行计量；而不管是金融的创新还是创业，都应更加理性和谨慎。
路透雅加达10月4日 - 印尼政府一名官员表示，在周四中国国家主席习近平访问该国之际，印尼企业获得了328亿美元来自中国企业的投资和融资。
这是习近平当选中国国家主席以来首次访问印尼，并成为第一位对印尼国会发表演讲的外国领导人。
习近平表示，中国希望到2020年与东盟的贸易额能达到1万亿美元。根据东盟的网站，2012年中国与东盟贸易额为3,200亿美元。
参与洽商的企业包括多家印尼国有企业，也包括Sinar Mas Group这样的民间企业。其中有一项是向PT OKI Pulp & Paper Mills提供18亿美元贷款，在苏门答腊建立一个造纸厂。一些中国企业也承诺在印尼投资。(完)
(编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。