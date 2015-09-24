习近平承诺改善外商投资环境 波音宣布在中国设厂

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透西雅图9月23日 - 为了给美国企业勾勒出一个阳光明媚的投资环境，中国国家主席习近平周三表示，中国计划大幅减少对外商投资的限制。与此同时波音公司宣布，计划在中国成立一处飞机完工中心，为其首次在美国境外设立这样的生产设施。
一直以来外界都预期波音将把制造工作转移到生产成本较低的中国。波音在宣布这一消息之前，刚刚获得来自中国的约300架飞机订单，以目录价格计高达380亿美元左右。
习近平在西雅图对美中商界高管表示，中国正努力构建开放型的经济新体系，推进外商投资管理体制的改革，大幅减少外资准入的限制。出席会议的企业高管包括苹果(AAPL.O)执行长库克和伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)执行长巴菲特。
习近平表示，通用汽车和福特可以增加在中国的投资。
中国一再承诺放宽对外商投资的限制，同时试图解决国有企业低效率问题，并采取对市场有利的政策，以避免经济成长放缓。但外商团体表示，迄今为止中国政府的行动仍落后于承诺。美国投资者希望两国签署双边投资协定(BIT)，以便让他们更多地进入中国国企主导的产业，比如电信和金融服务行业。
习近平表示，中国改革的一个重要内容就是缩减目前对外资的“负面清单”规模，“我们会有更大、更长的正面清单。我们将持续建立一个开放以及以法律为基础的环境。”
中国监管机关3月发布一份负面清单，针对外国投资特定行业加以禁止或设限，尽管企业游说团体抱怨称，在中国视为攸关国家利益行业的管制方面，中国政府不愿做出过多让步。
习近平并表示，中国将大力加强对知识产权的保护。但美国企业对网络攻击的担忧并未得到回应。
习近平还参观了波音位于华盛顿州的最大型飞机制造厂，登上颇受中国航空业青睐的波音787梦幻客机观看了演示。在习近平抵达前，波音(BA.N)证实中国同意购买300架飞机。
周三稍晚，习近平将前往微软(MSFT.O)园区，参加诸多科技业巨头举行的一场美中互联网论坛。
根据熟知内情的消息人士，习近平将与Facebook(FB.O)执行长扎克伯格会面，但谷歌(GOOGL.O)高层预计不会出席。(完)
编译 郑茵/陈宗琦；审校 李婷仪/徐文焰
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。