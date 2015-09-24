习近平承诺改善外商投资环境 波音宣布在中国设厂

路透西雅图9月23日 - 为了给美国企业勾勒出一个阳光明媚的投资环境，中国国家主席习近平周三表示，中国计划大幅减少对外商投资的限制。与此同时波音公司宣布，计划在中国成立一处飞机完工中心，为其首次在美国境外设立这样的生产设施。

一直以来外界都预期波音将把制造工作转移到生产成本较低的中国。波音在宣布这一消息之前，刚刚获得来自中国的约300架飞机订单，以目录价格计高达380亿美元左右。

习近平在西雅图对美中商界高管表示，中国正努力构建开放型的经济新体系，推进外商投资管理体制的改革，大幅减少外资准入的限制。出席会议的企业高管包括苹果(AAPL.O)执行长库克和伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)执行长巴菲特。

习近平表示，通用汽车和福特可以增加在中国的投资。

中国一再承诺放宽对外商投资的限制，同时试图解决国有企业低效率问题，并采取对市场有利的政策，以避免经济成长放缓。但外商团体表示，迄今为止中国政府的行动仍落后于承诺。美国投资者希望两国签署双边投资协定(BIT)，以便让他们更多地进入中国国企主导的产业，比如电信和金融服务行业。

习近平表示，中国改革的一个重要内容就是缩减目前对外资的“负面清单”规模，“我们会有更大、更长的正面清单。我们将持续建立一个开放以及以法律为基础的环境。”

中国监管机关3月发布一份负面清单，针对外国投资特定行业加以禁止或设限，尽管企业游说团体抱怨称，在中国视为攸关国家利益行业的管制方面，中国政府不愿做出过多让步。

习近平并表示，中国将大力加强对知识产权的保护。但美国企业对网络攻击的担忧并未得到回应。

习近平还参观了波音位于华盛顿州的最大型飞机制造厂，登上颇受中国航空业青睐的波音787梦幻客机观看了演示。在习近平抵达前，波音(BA.N)证实中国同意购买300架飞机。

周三稍晚，习近平将前往微软(MSFT.O)园区，参加诸多科技业巨头举行的一场美中互联网论坛。

根据熟知内情的消息人士，习近平将与Facebook(FB.O)执行长扎克伯格会面，但谷歌(GOOGL.O)高层预计不会出席。(完)