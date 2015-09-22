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时事要闻 | 2015年 9月 22日 星期二 13:03 BJT

习近平称中国政府不会参与或支持窃取商业秘密行为--WSJ

路透北京9月22日 - 华尔街日报周二刊登的专访中，中国国家主席习近平表示，中国政府不会参与或支持企业从事窃取商业秘密行为。

习近平在本次书面采访中称，不论是网络商业窃密，还是对政府网络发起黑客攻击，都是违法犯罪行为，都应该根据法律和相关国际公约予以打击。习近平即将访问美国。

他指出，中国和美国均对网络安全问题表示关切，中方已做好准备，将同美国方面就此问题加强合作。(完)

(编译 郑茵 审校 白云)

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