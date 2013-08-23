厦门航空引进六架波音787客机

中国钢铁价格恢复性上涨基础不牢 要密切关注防止价格大起大落--发改委
路透北京3月28日 - 中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。
路透新加坡8月23日 - 厦门航空已敲定以目录价格购买六架波音787飞机，使其得以在2014年开通飞往美国和欧洲的洲际航线。合约总价12.7亿美元。
厦门航空母公司中国南方航空公司(600029.SS)2011年5月曾表示，公司已签署一份购买六架飞机的协议，但该协议一直等待中国政府的批准。根据熟悉交易的消息人士透露，有关部门本周批准了该协议。
厦门航空公司发言人表示：“我们已经证实了订单。第一架飞机将在明年7月25日交付。”波音公司拒绝置评。
厦门航空也是少数全波音机型的运营商之一。厦门航空的国内航班和飞往东南亚和南亚地区的地区航班由波音737和波音757飞机承担。
公司计划用波音787开辟厦门飞往欧美的洲际航线。目前尚未证实该机型具体飞往欧美哪些城市。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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