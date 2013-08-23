厦门航空引进六架波音787客机

路透新加坡8月23日 - 厦门航空已敲定以目录价格购买六架波音787飞机，使其得以在2014年开通飞往美国和欧洲的洲际航线。合约总价12.7亿美元。

厦门航空母公司中国南方航空公司(600029.SS)2011年5月曾表示，公司已签署一份购买六架飞机的协议，但该协议一直等待中国政府的批准。根据熟悉交易的消息人士透露，有关部门本周批准了该协议。

厦门航空公司发言人表示：“我们已经证实了订单。第一架飞机将在明年7月25日交付。”波音公司拒绝置评。

厦门航空也是少数全波音机型的运营商之一。厦门航空的国内航班和飞往东南亚和南亚地区的地区航班由波音737和波音757飞机承担。

公司计划用波音787开辟厦门飞往欧美的洲际航线。目前尚未证实该机型具体飞往欧美哪些城市。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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