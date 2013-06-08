厦门公交车起火47人死 初步认定为严重刑事案件（更新版）

美军在阿富汗使用“炸弹之母” 为迄今威力最大的非核炸弹
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。
路透北京6月8日 - 新华社周六报导称，中国福建省厦门市一公交车周五晚在行驶过程中突然起火，共造成47人死亡、34人因伤住院。经官方初步认定，这是一起严重刑事案件，有关情况正在深入调查中。
报导表示，经有关专家会同当地公安机关现场勘查发现，起火公交车轮胎正常、油箱完整，现场发现的助燃剂经检验为汽油，而该公交车使用的是柴油发动机，由此可排除安全生产事故。
报导援引公安部部长郭声琨表示，要尽快查明事件真相，抓紧组织对事件现场进行全面勘查，对人证、物证及相关技术资料进行分析认定。要按照及时、准确、公开、透明的原则，第一时间发布信息，妥善回应社会关切。
同时，公安部要求，当前正值全国高考期间，各地公安机关要切实加大警力投入，科学安排勤务部署，全力做好重点场所部位巡逻守护、治安管控、交通疏导、消防检查等各项工作，有效消除各类安全隐患，坚决防止发生重大刑事、治安案件和道路交通、火灾等灾害事故，努力营造安全有序的社会环境。
2009年，中国四川省成都市发生公交车纵火案，致27人死亡；同年，中国江苏省无锡市发生班车纵火案，死亡24人。（完）
(发稿 谢衡； 审校 黄凯)
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