厦门单身人士限购一套住房 新购住房产权满两年才可交易

路透北京3月24日 - 厦门市国土资源与房产管理局周五称，3月25日起该市户籍成年单身（含离异）人士限购1套住房；通过赠与方式转让住房后，再次购买住房需满3年；新购住房需取得产权证后满2年方可上市交易。

刊登在该局网站的通知并称，各商业银行严格贷款审查审批。通过不动产交易信息共享，商业银行严格按照二手住房交易价格为基数发放贷款，防止虚增房价套取银行贷款；严格审查首付款资金来源的真实性，坚决杜绝“首付贷”；严格评估借款人还款能力，防范通过虚假收入证明、虚假流水、虚假交易骗取贷款。

通知并称，公证机构不受理未取得产权证的房产办理委托权限为出售、抵押（按揭除外）等内容的公证；涉及转委托的，只能转委托一次；持未取得房产证即办理委托，以及超过1次以上转委托的公证委托书，申办房产交易和抵押（按揭除外）登记的，不动产登记中心不予受理。

此外，厦门将重点查处捂盘惜售、炒作房价、违规“炒房”、制造或散布虚假消息、发布虚假房源及价格信息、诱骗消费者交易、违反差别化住房信贷政策等违法违规行为。对涉案开发企业、中介机构，暂停其网签备案资格，予以公开曝光，并将相关信息纳入信用信息平台；对涉案从业人员记入“黑名单”；对涉嫌违法的企业和个人，由公安等部门依法处理。（完）

欲览详情，请点选厦门国土房产局网站：www.xmtfj.gov.cn/