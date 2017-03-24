厦门单身人士限购一套住房 新购住房产权满两年才可交易

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透北京3月24日 - 厦门市国土资源与房产管理局周五称，3月25日起该市户籍成年单身（含离异）人士限购1套住房；通过赠与方式转让住房后，再次购买住房需满3年；新购住房需取得产权证后满2年方可上市交易。
刊登在该局网站的通知并称，各商业银行严格贷款审查审批。通过不动产交易信息共享，商业银行严格按照二手住房交易价格为基数发放贷款，防止虚增房价套取银行贷款；严格审查首付款资金来源的真实性，坚决杜绝“首付贷”；严格评估借款人还款能力，防范通过虚假收入证明、虚假流水、虚假交易骗取贷款。
通知并称，公证机构不受理未取得产权证的房产办理委托权限为出售、抵押（按揭除外）等内容的公证；涉及转委托的，只能转委托一次；持未取得房产证即办理委托，以及超过1次以上转委托的公证委托书，申办房产交易和抵押（按揭除外）登记的，不动产登记中心不予受理。
此外，厦门将重点查处捂盘惜售、炒作房价、违规“炒房”、制造或散布虚假消息、发布虚假房源及价格信息、诱骗消费者交易、违反差别化住房信贷政策等违法违规行为。对涉案开发企业、中介机构，暂停其网签备案资格，予以公开曝光，并将相关信息纳入信用信息平台；对涉案从业人员记入“黑名单”；对涉嫌违法的企业和个人，由公安等部门依法处理。（完）
欲览详情，请点选厦门国土房产局网站：www.xmtfj.gov.cn/
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。