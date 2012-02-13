厦门市人民检察院已就赖昌星一案提起公诉--新华

路透北京2月13日电---新华社周一援引厦门市人民检察院称,赖昌星走私犯罪集团首要犯罪嫌疑人赖昌星涉嫌走私、行贿犯罪一案,近日已由厦门市人民检察院提起公诉.

新华社去年底报导称,去年7月23日赖昌星被遣返回国後,厦门海关缉私局依法对其执行逮捕.海关缉私部门和检察机关反贪部门依法对其涉嫌走私普通货物罪和行贿犯罪开展侦查.

赖昌星为中国最大一起经济犯罪大案"厦门远华案"首要犯罪嫌疑人.经查证,1996年至1999年,其走私犯罪集团在厦门关区大肆走私香烟、汽车、成品油、植物油、化工原料、各种设备及其他货物,赖昌星本人或指使、授意他人向数十名国家工作人员行贿,涉案金额巨大.赖昌星本人及其他犯罪集团骨干成员对涉嫌走私、行贿犯罪事实供认不讳.

据本地媒体此前报导,厦门远华特大走私案,案值高达人民币530亿元人民币,偷逃税款人民币300亿元,堪称中国1949年以来查处的最大一起经济犯罪案件.共600多名涉案人员被审查,300多人被追究刑责,14人一审被判死刑.涉案人员最高级别至公安部副部长.在"重灾区"厦门海关,有160多人落马,占当时厦门海关人员总数的13%.(完)

--发稿 路透中文部; 审校 乔艳红

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