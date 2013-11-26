厦门等五城市楼市调控加码

路透北京11月26日 -继北京、上海、广州、深圳四个中国一线城市陆续出台地方版政策加码楼市调控后，厦门、沈阳、南昌、武汉、南京五个城市相继出台楼市新政，收紧调控。

这些举措包括增加土地和商品房供应、提高外地购房者的社保缴存时限，提高二套房贷首付款比例，以及进一步加强税收管理等,以抑制房价过快上涨。

官方数据显示，10月份，中国70个大中城市中，新建商品住宅价格同比下降的城市仅1个，上涨的城市有69个。其中，北京、上海、广州、深圳四个一线城市房价继续以逾20%的同比涨幅加速上涨。

一线城市之外，房价上涨同比超过10%的城市达到了17个；此外，还有26个城市涨幅在8-10%之间。这40余城市在今年年初提出的房价控制目标大多为房价涨幅低于当地人均收入增幅。

此次出台调控措施的城市中，厦门、沈阳、南昌和武汉10月份的房价同比涨幅分别高达11.6%、11.3%、10.1%和11.3%。

中国指数研究院在其近期发布的一份报告中称，随着中国楼市出现分化，调控手段也呈现差别化的趋势。与热点一二线城市不同的是，三四线城市更多面临的是市场发展问题。温州、芜湖、徐州根据自身情况相继出现放宽限购政策的情况。

上述报告认为，一方面中央加快不动产登记统一，为长效机制建立筑底；另一方面，落实调控、稳定房价的任务更多由地方政府承担，全国政策“一刀切”局面或将不复存在。

尽管中共十八届三中全会改革决定直接涉及房地产的内容寥寥，让过高的市场预期扑了空，但在财税、土地流转、户籍等方面的表述，勾画出了中国房地产可持续发展的远景图，有助于加速调控“去行政化”，稳定市场预期。

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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