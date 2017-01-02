西安元旦起城六区限购一套住房 并加强住房金融管理

路透北京1月1日 - 中国西安市新年伊始收紧房地产调控，规定居民家庭在城六区范围内只能新购一套住房，强化对个贷首付资金来源的审核，加强住房金融管理。

西安市住房保障和房屋管理局网站周六刊登通知称，自2017年1月1日起，本市及非本市户籍居民家庭（包括夫妻双方及未成年子女），在本市城六区（新城、碑林、莲湖、雁塔、未央、灞桥区）范围内只能新购一套住房（含新建住房和二手住房）。

同时，将强化对个人住房贷款首付资金来源的审核及借款人还款能力的审查，严禁将消费类贷款、经营类贷款和信用类贷款等用作购房首付款。

在加强开发用地出让管控方面，加强房地产开发用地购地资金来源审查，禁止房地产开发企业通过银行贷款、信托资金、保险资金、资本市场融资、资管计划配资、发行债券等方式筹措资金用于支付土地竞买保证金、定金及后续土地出让价款；违反规定的，取消竞买资格，三年内不得再参与国有建设用地使用权竞买。

在加强住房金融管理方面，通知规定，房地产开发企业、房地产中介机构和互联网金融从业机构等未取得相关金融资质，不得利用P2P网络借贷平台和股权众筹平台从事房地产金融业务；规范互联网“众筹买房”等行为，严禁各类机构开展“首付贷”性质的业务。

西安原本房价涨势较温和，但在热点城市纷纷出台调控措施后，后来居上。据国家统计局公布的11月房价数据，西安新建商品住宅价格指数环比上涨1.7%，在70个大中城市中涨幅居第四位。

北京和天津房地产调控亦在2016年底继续升级。其中北京加强商品房现房销售管理，要求开发商备案后应在三日内一次性公开销售全部房源；天津则收紧个人住房公积金（组合）贷款首付款比例，由此前20%提高到不低于30%。（完）

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