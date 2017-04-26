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中国财经 | 2017年 4月 26日 星期三 15:05 BJT

西安房管局暂停当地万科所有项目销售 因部分项目涉违法销售

路透上海4月26日 - 中国西安市住房保障和房屋管理局网站发布通知称，因万科(000002.SZ)(2202.HK)旗下两个项目涉嫌违法销售，即日起暂停万科在西安市范围内的所有开发项目的网签销售。

通知称，因万科城市之光、万科东方传奇项目涉嫌违法销售，暂停万科旗下开发项目的网签销售，暂停受理其新项目的商品房预售许可申请。通知显示，所涉暂停网签销售项目涉及万科在西安的12个项目。

万科A股周三尾市跌0.97%，H股跌逾3%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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