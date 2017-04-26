西安房管局暂停当地万科所有项目销售 因部分项目涉违法销售

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海4月26日 - 中国西安市住房保障和房屋管理局网站发布通知称，因万科(000002.SZ)(2202.HK)旗下两个项目涉嫌违法销售，即日起暂停万科在西安市范围内的所有开发项目的网签销售。
通知称，因万科城市之光、万科东方传奇项目涉嫌违法销售，暂停万科旗下开发项目的网签销售，暂停受理其新项目的商品房预售许可申请。通知显示，所涉暂停网签销售项目涉及万科在西安的12个项目。
万科A股周三尾市跌0.97%，H股跌逾3%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。