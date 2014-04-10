肖钢：中港基金互认利于香港成海内外基金产品进出口平台（更新版）

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路透北京4月10日 -中国证监会主席肖钢在博鳌论坛上称，中港两地基金互认有利于香港成为海内外基金产品进出口平台；下一步要继续推进内地公司去海外上市，并简化相应程序。

他表示，两地互认有多方面好处，便于两地居民跨境投资；对内地的基金业而言，是促进其转型升级的好机会，因内地基金业产品虽不少，但在服务方面，提供回报上还是有差距。同时，内地基金销往海外也要通过香港。

“两地基金互认有利于香港成为海内外基金产品进出口平台。”肖钢称。

就在同日，中国证监会与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间。市场认为，沪港通存套利机会助A股修复估值，大盘或存5-10%反弹空间。

针对中国宣布沪港股票市场交易互联互通机制试点，人民币自由兑换是否也在同步跟上的提问，中国人民银行行长周小川也在同一场合表示，相应的有关改革政策也在想办法跟进。（完）

(发稿 曹魏浩；撰写 沈燕; 审校 曾祥进)

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