肖钢：将允许尚未盈利的互联网等企业在创业板上市

路透上海3月7日 -中国证监会主席肖钢表示，要改革创业板制度，适当降低财务标准的准入门槛，建立再融资机制；在创业板建立专门层次，允许尚未盈利但符合一定条件的互联网和科技创新企业在创业板发行上市。

中国证券报周五引述肖钢称，为健全多层次资本市场体系，要在在推动股票市场发展的基础上，发展和规范债券市场，稳步扩大期货及衍生品市场，促进私募市场规范发展。

肖钢指出，股票交易所市场是多层次资本市场的“压舱石”，要继续壮大主板市场，丰富产品和层次，完善交易机制，降低交易成本。加快建设全国中小企业股份转让系统，拓宽民间投资渠道，缓解中小微企业融资难问题。

在清理整顿的基础上，将地方区域性股权市场纳入多层次资本市场体系。发展券商柜台市场，逐步建立券商间联网或联盟，开展多种柜台交易和业务。不同层次市场间应建立健全转板机制，改革完善并严格执行退市制度，推动形成有机联系的股票市场体系。

他还谈到，要发展并规范债券市场，进一步发展公司债券，丰富债券品种，方便发行人和投资人自主选择发行交易市场，提高市场化水平；发展资产证券化；扩大私募债发行主体和投资人范围，进一步发展场外交易；促进银行间债市和交易所债市的互联互通与监管规则统一。

此外，应进一步完善商品期货和金融衍品市场，稳步发展权益类、利率类、汇率类金融期货品种，完善场外衍生品市场体系。

肖钢并指出，促进私募市场规范发展，应鼓励发展私募股权投资基金和风险投资基金，促进并购，增加就业，实行适度监管、行业自律，建立健全投资者适当性制度，规范募集和宣传推介行为，严厉打击非法集资活动。(完)

(发稿 边竞； 审校 黄凯)

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