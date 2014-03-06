肖钢：股票发行注册制改革方案年内有望出台

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海3月6日 -中国证监会主席肖钢周三在参加全国两会间隙表示，股票发行注册制改革方案年内有望出台，但是因《证券法》修改原因，年内股票发行注册制恐难以实施。随着证券法修改完成和各方面条件完善，将逐步推行股票发行注册制改革。
中国证券报周四报导，肖钢还承认正考虑对现有新股发行制度中进行微调，因为目前实行的新股发行与募投项目资金需求挂钩不太合理。对于市场期盼的T+0交易制度，他表示，证监会正论证T+0制度实施可能性，尚未决定是否推出。不过，即使将来实施T+0制度，也是有条件和范围限制的。
他指出，股票发行注册制实施需配套措施到位，监管能力加强，需法律、行政监管、市场参与主体等各方面条件成熟。如2015年证券法修改通过，证监会将着手实施。因各个国家和地区模式不尽相同，股票发行注册制改革没有模板可选，只能根据中国国情来搞中国式股票发行注册制改革。
他强调，从当前的股票发行审核制到股票发行注册制是一个渐进的过程。目前新的发行办法没有完全建立起来，需审慎、积极、稳妥的方案，不可能一夜之间把现行办法废除，应逐步推进。股票发行注册制没有模板可学，各个国家和地区都不尽相同，所以只能根据中国国情搞中国的股票发行注册制改革
针对当前企业新股发行规模与募投项目资金需求挂钩的问题，肖钢表示，“我们过去对于超募资金的理解有一点窄。”
他指出，超募概念出现有特定时期原因，随着发行上市和发展，除固定资产投资外，也会有其他资金使用需求，如补充资本金、偿还银行贷款以降低资产负债率等，部分生产企业还可能用募集资金补充流动资金，这些用途都会改善企业整体经营能力，有利于企业发展，不一定要投资于固定的基建项目。
“我们现在确实在研究，”他表示，“把固定资产投资和募集资金强制挂钩的做法不是很合理。公司上市筹集资金是为了发展，有的还准备在未来进行一些兼并和收购，储备一些资金也是合理的。但是，我国缺乏成熟的市场机制，又担心公司圈钱，这些问题怎么改，我们现在正在研究。”
对于市场普遍关注的T+0制度，肖钢介绍，事实上，T+0制度只是交易方式，优点、弊病同时存在。多年来，两方面意见争论激烈，没有达成共识。现在证监会还在论证T+0制度实施的可能性，尚未决定是否推出。
“什么时候推出还不知道。鉴于历史上开过又关闭，我们态度审慎。如果将来要开也不会是全部放开，恐怕会有一些条件和范围进行限制。”他说。
他在回应市场关于T+0制度可能会率先从蓝筹股试点的传闻时说，“蓝筹股现在交易不活跃，如果要推出T+0制度可能会选一部分蓝筹股进行试点，但这些问题还在研究之中”。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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