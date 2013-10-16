肖钢：将完善中小投资者赔偿制度

路透上海10月16日 - 中国证监会主席肖钢周三撰文指出，长期以来国内资本市场对中小投资者权益保护不够，形成了融资者强、投资者弱的失衡格局。未来将全面构筑保护中小投资者合法权益的制度体系，包括完善中小投资者赔偿制度，保护中小投资者知情权，丰富投资渠道和产品，尽快推出优先股。

肖钢在人民日报以“保护中小投资者就是保护资本市场”为题，阐述其对中小投资者权益保护的政策思路。他指出，要鼓励创新开发适合中小投资者的低风险、有相对稳定回报的产品。以保护中小投资者为核心，试行大众理财产品管理费率与产品回报挂钩的机制。

他提到，要建立先行赔偿制度，督促违法责任主体主动赔偿中小投资者。引导市场各类经营主体建立自主性投资者救济机制，设立专项风险准备金，拓宽赔偿资金来源，方便中小投资者充分、及时、便捷地获得赔偿。建立上市公司退市风险管理和补偿制度，减少中小投资者可能造成的损失。

引导公司制定差异化的分红政策，对持续、稳定现金分红的公司探索建立适当扶持的制度安排，引导上市公司承诺在股价低于净资产情况下开展股份回购。丰富分红方式，探索上市公司进行股利分配时由股东自行决定选择新股或现金，尽快推出优先股制度。

他还指出，要保障中小投资者知情权。信息披露必须全面、准确、及时，并做到简明、易懂、实用。建立限售股股东减持计划预披露制度，有关股东在披露之前不得转让股票。加强对上市公司信息披露的监管，健全信息披露违规问责机制。

同时，要研究专门针对中小投资者行使参与权、具有中国特色的分类表决机制。在股东大会审议再融资、利润分配等可能影响中小投资者利益的重大事项时，要重视中小投资者的话语权。要探索有助于中小投资者依法诉讼的相关制度安排，拓宽维权渠道。

肖钢强调，要坚决查处欺诈发行、违法披露、内幕交易、操纵市场、老鼠仓等违法行为，提高违法违规成本。

肖钢3月上任后，强化了证券监管和投资者权益保护。此前针对万福生科(300268.SZ)发行上市涉嫌欺诈，其保荐机构平安证券出资设立3亿元人民币的投资者利益补偿专项基金，对万福生科的受损股东进行赔付。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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