行事稳健的中国银行掌门人肖钢转战中国证监会

发稿/赵红梅 林琦

路透北京/上海3月18日 - 掌管着中国金融业唯一的“百年老店”并带其成功入选全球系统性重要银行，中国银行(3988.HK)(601988.SS)董事长肖钢带着近10年的这份履历即将奔赴新的使命--中国证监会主席。

中国银行周日晚间刊登公告称，根据国家金融工作需要，肖钢已向该行董事会提出辞呈，请求辞去董事长职务，辞呈自周日起生效。而国内媒体周一报导称，中国证监会周日已召开干部会议宣布中央决定，肖钢接替郭树清，担任中国证监会主席。

中国证监会前任主席郭树清在职18个月内锐意改革，在新股发行制度改革、打击内幕交易、规范上市公司信息披露及鼓励券商多元创新等多个领域，新政接连推出。目前大多新政尚处于落实中，政策效果和影响还未完全显现。这对于作为证券监管新军的肖钢而言，如何把舵正处于大变革期的国内资本市场，无疑将是一次重大挑战。

在去年11月召开的中共十八大上，54岁的肖钢是国有四大银行掌舵者中唯一以副部级入选的中央委员，这让肖钢备受外界关注。但最终他定位于中国证监会主席职务，还是让一些业内人士有些意外。

“没想到他会接中国证监会，说实话，我对他也不了解，之前他都在银行圈子里转啊。”一位券商高管指出。

他说，目前大家最关心的是，刚拉开帷幕的证券行业改革是否能够延续，新主席上任后是否会有新想法。

另一位券商高管指出，肖钢具有丰富的银行业管理经验，风险防范意识较高。去年开始，监管层大幅松绑券商创新业务，例如多元化资产管理、资产证券化等，肖钢上任后可能会在券商类信托业务的风险防范上多下一点功夫。

肖钢近年来经常在媒体上发表署名文章，阐述他对银行业的思考及见解，包括一度引起市场热议的他对银行资金池理财产品的“庞氏骗局”论说法。他当时认为，银行所发行的资金池类理财产品，由于期限错配，要用“发新偿旧”来满足到期兑付，本质上就是“庞氏骗局”。

**老资格的银行人**

早在10年前，面对自己的接班人，时任中国银行董事长的刘明康评价道，“肖钢同志年富力强，政治上坚定，思想解放，勤奋敬业，思维敏捷、勇于开拓创新，作风朴实、为人正派。”

在金融圈人士看来，肖钢的仕途可谓顺风顺水，自1981年毕业于湖南财经学院，一路与金融结缘，从中国人民银行老行长吕培俭的秘书，到计划统计司，再到政策研究室，直至中国央行副行长。36岁时，肖钢成为央行系统内最年轻的正局级干部，43岁时，扛起了中国国际化程度最高的国有银行董事长兼行长的重担。

在中国人民银行系统度过20年、在中国银行工作了近10年的肖钢，保持着沉稳、少言的风格。从银行家角度来看，个人影响力相对较弱。但去年6月他对银行业表外理财产品泛滥多次进行批评，并直指其中一些产品堪称庞氏骗局，这是银行业高层罕见地正式承认该类产品对中国银行体系构成的风险。

一位接近监管层的官员对路透表示，肖钢“政治坚定、执行力强”，现在整个金融行业过度社会化，金融业务过度社会化，需要一位有强烈监管意识的人来管一管。这个人具体的个人能力并不是最重要的，重要的是他有没有这个坚决的意志和执行能力。

2003年，中国启动了国有商业银行史上强度最大的一场改革，肖钢统领的中国银行被列为国有独资商行股份制改造的试点之一，在整体制改革上市过程中，中国银行还进行了H+A同步上市的模式创新。

“当年肖钢推行的人力资源改革记忆深刻，让‘全体起立，操场集合，全员调整’，把老中行原来的国企‘官本位’转化为‘民本位’的文化，挺有魄力的，后来又独树一帜从国外高薪聘请信贷风险总监。2008年金融危机后，中行海外业务收益下滑，及时调头回国内业务，抢占人民币信贷市场，补了中行之前的短板”，中国银行一位人士称。

不过，中国银行转战国内市场的业务转型，进展并不太顺利，亦让外界对中行以及肖钢这位掌门人有一些批评之声。

“稳健退一步是不是可以是平庸？中行这两年日子并不好过，各项指标都排国有银行第四名了，资产质量忧心，净息差也低，外汇资金管理低下，海外业务被工行追的很厉害，战略规划不够长远...”，另一位银行界资深人士称，中行这几年各方面业务发展都是“温吞吞”的。

一位接近肖钢的金融界人士称，肖钢是一个非常努力的人，他的英语基础不好，但经过逾十年的学习，他现在的英文水平已经不错了。他的性格务实，笔杆子也强，条理严谨。

“稳当可以说是平庸，但还能步步升迁，这说明肖钢还是在关系处理上更趋高明”，还有业内人士评价道。 (完)

(审校 屈桂娟)

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