获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续

中资大行出手结汇致人民币早盘跳涨逾200点 成交大扩
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果(AAPL.O)的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
这件专利诉讼可谓一波三折，2012年6月小i机器人起诉苹果侵犯其知识产权，苹果向国家知识产权局申请宣告小i机器人专利无效，但该项申请失败，随后苹果诉国家知识产权局一审败诉，二审胜诉。
对于路透的询问，截止发稿时苹果方面仍未能给予回应。
该专利诉讼的聚焦点是一种聊天机器人系统的专利，该专利由小i机器人在2004年申请，2009年授权，比苹果Siri早两年。2011年苹果公司首次在其发布的iPhone4S手机上推出Siri智能个人助理服务，其后陆续在iPad、Mac等全系列产品中进行了搭载。小i机器人在一项司法鉴定中证明Siri与小i机器人专利无实质差别，落入其中国专利的保护范围。
2013年9月，专利复审委员会维持小i机器人的专利权有效。苹果不服，向北京第一中级法院提起行政诉讼。2014年7月北京一中院作出一审判决，驳回苹果诉讼，维持国家知识产权局的决定。苹果继而向北京市高级法院提起上诉并胜诉，北京高院终审判决撤消一审判决，认定小i机器人的专利应当无效。2015年6月，小i机器人向最高法院提出申诉并获立案。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。