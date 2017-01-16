获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续

路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果(AAPL.O)的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。

这件专利诉讼可谓一波三折，2012年6月小i机器人起诉苹果侵犯其知识产权，苹果向国家知识产权局申请宣告小i机器人专利无效，但该项申请失败，随后苹果诉国家知识产权局一审败诉，二审胜诉。

对于路透的询问，截止发稿时苹果方面仍未能给予回应。

该专利诉讼的聚焦点是一种聊天机器人系统的专利，该专利由小i机器人在2004年申请，2009年授权，比苹果Siri早两年。2011年苹果公司首次在其发布的iPhone4S手机上推出Siri智能个人助理服务，其后陆续在iPad、Mac等全系列产品中进行了搭载。小i机器人在一项司法鉴定中证明Siri与小i机器人专利无实质差别，落入其中国专利的保护范围。

2013年9月，专利复审委员会维持小i机器人的专利权有效。苹果不服，向北京第一中级法院提起行政诉讼。2014年7月北京一中院作出一审判决，驳回苹果诉讼，维持国家知识产权局的决定。苹果继而向北京市高级法院提起上诉并胜诉，北京高院终审判决撤消一审判决，认定小i机器人的专利应当无效。2015年6月，小i机器人向最高法院提出申诉并获立案。（完）