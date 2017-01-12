小米计划2017年销售额破千亿元人民币 称2016年“补课元年”

路透香港1月12日 - 在因业务整合而度过艰难的一年之后，中国智能手机厂商小米总裁雷军表示，小米计划在2017年实现逾1,000亿元人民币(144.7亿美元)的销售目标。

雷军在北京举行的年会上表示，最糟糕的时期已经过去，并称2016年是“补课元年”，在此期间小米放缓了增长步伐，对业务进行必要的调整。

成立已七年的小米去年手机销售量跌出前三甲，而2015年曾高居第二名。小米寄希望自己成为中国的苹果，并且一度是全球估值最高的初创企业。

目前小米还未上市，该公司未透露2016年的业绩。(完)