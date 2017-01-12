小米计划2017年销售额破千亿元人民币 称2016年“补课元年”

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透香港1月12日 - 在因业务整合而度过艰难的一年之后，中国智能手机厂商小米总裁雷军表示，小米计划在2017年实现逾1,000亿元人民币(144.7亿美元)的销售目标。
雷军在北京举行的年会上表示，最糟糕的时期已经过去，并称2016年是“补课元年”，在此期间小米放缓了增长步伐，对业务进行必要的调整。
成立已七年的小米去年手机销售量跌出前三甲，而2015年曾高居第二名。小米寄希望自己成为中国的苹果，并且一度是全球估值最高的初创企业。
目前小米还未上市，该公司未透露2016年的业绩。(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。