小米手环与阿里巴巴支付宝合作进军可穿戴支付领域

路透上海4月3日 - 中国知名智能手机厂商小米关联企业--小米手环生产商华米科技与电商巨头阿里巴巴(BABA.N)旗下支付宝达成战略合作，双方将共同打造基于可穿戴设备的新一代移动支付方案，这是支付领域和智能硬件跨界合作的全新范例。

公司新闻稿称，合作之后，当用户的小米手环和手机支付宝客户端完成绑定后，一旦手环靠近手机，可以免去输入支付密码的操作，戴上手环直接完成付款。

支付宝钱包产品专家蒋龙表示，随着智能硬件的普及，支付和金融能力将成为智能硬件设备发展的重要推力。

“未来，可穿戴设备可以和个人身份进行绑定，代替各种实体卡券，一个手环可以完成各种场景的支付、酒店入住代替房卡开门，乃至电影院方便取票。车辆的行驶记录仪器将能够实现交罚缴费，智能健康设备将可以根据健康水平实现预约挂号，这一切都离不开支付。”他指出。

对于移动支付中大家最关注的安全性，小米手环扮演了类似U盾的角色。通过蓝牙通信用来校验手环的有效性，从而鉴定用户的身份。这个校验过程采用了工业标准的加密流程，手环提供了一个用户的唯一标识，支付宝校验用户的合法身份后就省去了密码的环节。

小米科技聚焦于手机、电视和路由器三大产品线，同时公司及其创始人雷军又战略投资了数十家的智能硬件企业，构成小米生态链，产品包括电源、耳机、空气净化器、手环、高清摄像机等。

华米科技是小米生态链中唯一一家聚焦于智能可穿戴产品的公司，其推出的小米手环在上市后三个多月就突破100万枚销量，同时，华米科技推出了“小米运动”APP及云服务，已成为中国最大的智能手环及互联网服务企业。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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