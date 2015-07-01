小米进军巴西市场 下周发售红米2

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透圣保罗6月30日（记者 Brad Haynes） - 中国智能手机企业小米开始在巴西生产供当地销售的手机，承诺以低价与对手竞争。这是该公司在亚洲以外的市场迈出的第一大步。
小米全球副总裁巴拉（Hugo Barra）周二接受采访时称，巴西是“我们拉美推广产品的第一阶段”，这暗示墨西哥和哥伦比亚可能是小米在该地区下一步要进军的市场。但他没有透露具体时间。
小米在巴西没有传统的广告和店铺，其押注的是借助诱人的价格，来吸引巴西消费者的注意。巴西经济状况恶化，消费者越来越注重价格。
“我们以难以置信的低价提供高品质的产品，所以我们从较大的发展中市场开始，这里的人们对价格非常敏感，”巴拉对路透说。
巴拉在当天早些时候的发布活动上称，入门级智能手机红米2将于下周在巴西开卖，售价为499雷亚尔（160美元）。
这款手机已经由富士康在圣保罗郊外的一条组装线开始生产。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。