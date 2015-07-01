小米进军巴西市场 下周发售红米2

(本文由路透中文网编译提供)

路透圣保罗6月30日（记者 Brad Haynes） - 中国智能手机企业小米开始在巴西生产供当地销售的手机，承诺以低价与对手竞争。这是该公司在亚洲以外的市场迈出的第一大步。

小米全球副总裁巴拉（Hugo Barra）周二接受采访时称，巴西是“我们拉美推广产品的第一阶段”，这暗示墨西哥和哥伦比亚可能是小米在该地区下一步要进军的市场。但他没有透露具体时间。

小米在巴西没有传统的广告和店铺，其押注的是借助诱人的价格，来吸引巴西消费者的注意。巴西经济状况恶化，消费者越来越注重价格。

“我们以难以置信的低价提供高品质的产品，所以我们从较大的发展中市场开始，这里的人们对价格非常敏感，”巴拉对路透说。

巴拉在当天早些时候的发布活动上称，入门级智能手机红米2将于下周在巴西开卖，售价为499雷亚尔（160美元）。

这款手机已经由富士康在圣保罗郊外的一条组装线开始生产。(完)