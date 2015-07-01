小米进军巴西市场 下周发售红米2

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透圣保罗6月30日（记者 Brad Haynes） - 中国智能手机企业小米开始在巴西生产供当地销售的手机，承诺以低价与对手竞争。这是该公司在亚洲以外的市场迈出的第一大步。
小米全球副总裁巴拉（Hugo Barra）周二接受采访时称，巴西是“我们拉美推广产品的第一阶段”，这暗示墨西哥和哥伦比亚可能是小米在该地区下一步要进军的市场。但他没有透露具体时间。
小米在巴西没有传统的广告和店铺，其押注的是借助诱人的价格，来吸引巴西消费者的注意。巴西经济状况恶化，消费者越来越注重价格。
“我们以难以置信的低价提供高品质的产品，所以我们从较大的发展中市场开始，这里的人们对价格非常敏感，”巴拉对路透说。
巴拉在当天早些时候的发布活动上称，入门级智能手机红米2将于下周在巴西开卖，售价为499雷亚尔（160美元）。
这款手机已经由富士康在圣保罗郊外的一条组装线开始生产。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”