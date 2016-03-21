小米全球副总裁称公司资金充足未计划融资（更新版）

路透香港3月21日 - 中国知名智能手机厂商--小米科技全球副总裁Hugo Barra周一称，该公司在资金上能够自给自足，未计划融资。该公司目前正推进在印度市场的扩张计划。

Hugo Barra接受路透采访时称，该公司亦未计划首次公开发行(IPO)；小米是全球第五大智能手机供应商。

该公司“无需筹集更多资金，也没有这样的计划。目前没有计划，也没有IPO计划。”

小米正在扩大印度的产能，计划今年与台湾鸿海建立两个工厂，不包括他们目前运作的手机工厂。Baraa说，小米目前在印度所销售手机的75%都在该国生产，计划在建设新厂后，将这一比例提高到接近100%。

小米上次向投资者融资是在2014年12月，当时取得包括All-Stars Investment和DST Global在内的私募股权基金、以及新加坡政府投资公司(GIC)的资金，共筹措11亿美元，对公司估值为450亿美元。

Barra称，这些资金已用来投资逾50家新兴企业，其中包括视频内容提供商等，希望以此从游戏和移动支付应用等较手机利润率更高的网络服务中提高收入。

“我们把所有的融资都进行了投资。从运营角度看，一段时间以来我们的资金一直是自给自足，” Barra补充称。

小米去年销售了7,000万部手机，比其制定的2015年全球销售目标低12%。(完)