小米宣布原新浪总编陈彤任副总裁 投10亿美元用于内容建设

英国退欧后 渣打银行有意将法兰克福作为欧洲基地
路透伦敦5月3日 - 渣打银行正在就使法兰克福成为其欧洲基地与监管机关磋商，以确保英国退欧后的欧盟市场准入。
路透上海11月4日 - 中国知名智能手机生产商--小米科技周二宣布,原新浪(SINA.O)执行副总裁、总编辑陈彤加盟小米公司，担任小米公司副总裁，负责内容投资和内容运营。
小米创始人、董事长雷军在其微博上表示，将在内容方面加大投入，第一期投资10亿美元，未来根据需要还会追加投入。而这一巨额投入，将由陈彤负责。
“陈彤会和小米联合创始人王川一起，首先肩负起小米电视与小米盒子中视频内容建设的重任。”他表示。
这是继去年8月原谷歌(GOOGL.O)Android产品经理Hugo Barra加盟小米担任副总裁后，小米引入的又一位重量级高管。陈彤的加盟，将使小米原本主要由工程师与设计师组成的高管团队在结构上更加多元化。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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