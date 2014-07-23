香港《经济日报》：小米手机追苹果 中国升级路遥

（7月23日社评）

内地手机生产商小米昨发布新产品，虽尚难与iphone比拼，仍惹国际注视，此折射内企升级转型已迈出一小步，惟要与国际顶级对手交锋仍有距离，须藉技术与创新收窄差距。

小米藉饥饿营销，营造「手快有、手慢无」抢平货的气氛，吸引消费者争购。惟这种发展路径仍存极大缺陷，就是中国手机能在国际市场占一席位，须斗廉价，定价必须比外国同级产品低一大截，以质稳价低取悦消费者。

此反映「中国制造」虽已稍升级，但仍未脱廉价抢中低档市场老路。相比稳占高端市场的苹果，其产品售价高昂，毛利率更接近40%；但中国手机不但价低，毛利率更仅约10%-20%，惟有靠海量出货谋薄利多销，有调查指苹果在今年首季占全球智能手机市场近65%利润，中国品牌仅占零头。

个中反差，既因中国手机在技术上欠领先优势，不少关键技术、核心零件皆要向外国购买；且产品设计与功能亦缺过人之处，中国手机纵能集各家大成，却未能为消费者带来耳目一新的体验，产品合格有余、新意不足，自难卖得更高价钱。

若续单靠低价、海量，实不可恃，如走机海策略的三星，高端市场被苹果等对手占据，中低价市场又被中国品牌抢夺，结果利润连跌三季，更恐未止跌。

故中国手机以至制造业虽再非价低质差代名词，惟要走出廉价困局、赚取高利润，必须更进取，加大投入资源在科技与创意上，并能创新革新，逐步追上和外国龙头企业的距离。若一味靠平、没自己的独特卖点，亦难突破瓶颈再上，带领中国产业升级转型。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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