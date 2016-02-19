小米计划下半年使用自行设计的智能手机处理器芯片--消息

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透2月19日 - 据直接了解情况的消息人士周五告诉路透，中国最具价值的创业公司小米计划今年下半年，将在其部分较低端手机上采用自行设计的智能手机处理器芯片。
这将标志着小米首次采用自行研发的芯片。分析师曾表示小米这样做可能会影响到全球芯片业，给高通(Qualcomm)(QCOM.O)和联发科(2454.TW)等业界主力军带来压力，上述两家公司均为中国智能手机生产企业的供应商。
该消息人士表示，内部研发的智能手机应用处理器芯片专为中低端的红米Note系列机型设计，但还不清楚小米今年计划生产多少这种芯片。由于信息尚未公开，该消息人士不愿具名。
上述消息人士还称，小米已在中国设立了200-300人的团队进行智能手机芯片的设计和开发。按销量计，小米为全球第五大智能手机生产商。
“小米正在效仿苹果(AAPL.O)、三星电子(005930.KS)和华为自行设计处理器芯片的模式，”消息人士称，“小米希望在技术方面慢慢赶上来。”
周五路透接洽小米时，该公司拒绝作出评论。(完)
(编译 孙国玉/刘秀红/于春红; 审校 屈桂娟/蔡美珍)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)