小米计划下半年使用自行设计的智能手机处理器芯片--消息

路透2月19日 - 据直接了解情况的消息人士周五告诉路透，中国最具价值的创业公司小米计划今年下半年，将在其部分较低端手机上采用自行设计的智能手机处理器芯片。

这将标志着小米首次采用自行研发的芯片。分析师曾表示小米这样做可能会影响到全球芯片业，给高通(Qualcomm)(QCOM.O)和联发科(2454.TW)等业界主力军带来压力，上述两家公司均为中国智能手机生产企业的供应商。

该消息人士表示，内部研发的智能手机应用处理器芯片专为中低端的红米Note系列机型设计，但还不清楚小米今年计划生产多少这种芯片。由于信息尚未公开，该消息人士不愿具名。

上述消息人士还称，小米已在中国设立了200-300人的团队进行智能手机芯片的设计和开发。按销量计，小米为全球第五大智能手机生产商。

“小米正在效仿苹果(AAPL.O)、三星电子(005930.KS)和华为自行设计处理器芯片的模式，”消息人士称，“小米希望在技术方面慢慢赶上来。”

周五路透接洽小米时，该公司拒绝作出评论。(完)