小米手机罩上苹果光环追求小而美

* 瞄准苹果,但策略不同

* 今年预计销售700万台,销售额120-130亿元

* 今年公司已盈利,五年内不考虑上市

* 分析师担忧其成长前景

作者 林琦/李素婷

路透上海12月7日电---中国智能手机生产商北京小米科技,最近被一些媒体称为中国的苹果(AAPL.O).除了因为小米举行的酷似苹果前首席执行官(CEO)乔布斯的新产品发布会及众多"米"粉丝的狂热,还有小米科技的迅速成长,成立仅两年却已成为一家估值达40亿美元的大公司.

小米科技创始人、董事长兼CEO雷军却否认小米在照搬苹果模式,亦表示未来不盲目追求销量扩大.不过小米的稳健策略,让一些分析人士担心公司未来能否在中国竞争激烈的手机市场上继续长大.

"媒体希望我们快速成长,成为象苹果一样的伟大公司...这种比较,给予我们巨大的压力."雷军亦坦承,将小米打造成一家伟大的公司,是他当初创业时的梦想.

乔布斯一直是雷军心中的偶像,不过他在接受路透专访表示,小米与苹果还是非常不同的两家公司,小米是通过互联网方式,汇聚百万人的智慧来设计一款手机.每周小米都会发布一个新版设计方案,网上收集海量意见,随後再不断更新和筛选.

小米去年10月开始发售其手机产品以来,推出了四款手机.小米手机的高性价比令众多消费者津津乐道;每次投放数十万台但在几分钟内被抢购,小米这种"饥饿式营销"亦被更多国内同行乐于效仿,小米公司已成为中国手机领域的一匹"黑马".

雷军透露,今年预计销量达700万台,年销售达120-130亿元人民币(折为20亿美元),这已远超出今年初订下的200万台目标.未来几年小米手机销量还会稳步增长.

两年内小米公司已完成三轮融资,筹得3.47亿美元主要投向补充营运资金,最近一轮共2.16亿美元在6月完成.他表示,未来公司可能还会继续融资,但目前尚没有时间表,而且公司五年内不会考虑上市.

雷军在武汉大学时读到《矽谷之火》这本书後,萌生创业念头.毕业後,他参与金山软件(3888.HK)的创建,目前担任金山软件的董事长.随後其作为天使投资人,投资凡客诚品、多玩游戏网(YY.O)等多家科技公司,2010年,40岁的雷军联合其他夥伴共同创建了小米科技公司.

"小米是我最後一间公司,之後不论失败或成功,不会再创业了."他将小米当成实现其"做与众不同的人"梦想的最终载体.

**小而美**

相对中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)、华为HWT.UL及联想集团(0992.HK)等本土竞争对手数千万台的年销量,小米手机仍是一个小字辈,但在高端智能手机领域,小米已走在前列.

"我们不是一个追求销量的公司,我们追求销售满意度,生产让客户惊喜的东西,"他说,小米是一个小公司,目前的销量已远超预期,公司要考虑相对安全的订货量.智能手机一般需要提前12-14周订货,而这个行业最大的风险就是库存.

小米手机没有传统的手机零售渠道,主要通过网上电子商务分批投放及向中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)提供定制版手机.

电子产业存在摩尔定律,每隔一段时间元器件成本会不断下降.他说,手机刚推出时即使以成本价销售,只要能够持续旺销并且其售价稳定较长时间,企业在一个季度之後就能够赚钱.

他表示,小米只要销售100万台,就能取得规模效应,公司今年已开始盈利.但他不愿透露具体财务细节.

小米公司的投资人之一--启明创投主管合伙人童士豪预期,小米的净毛利率在10%左右.

尽管小米已取得骄人业绩,不过业内仍对其销售策略和研发实力有一些质疑,有些业内人士认为,在中国,智能手机只有依赖广泛的销售渠道,足够大的销量或品牌知名度,才能取得成功.

"只有两件事(重要):一是巨大销量,二是知名品牌."上海睿析科技咨询公司董事Michael Clendenin指出,近阶段,手机趋同化比较明显,例如其後盖都是黑色而且平坦,小米亦不例外.

苹果和三星(005930.KS)等仍霸占国内高端手机主要份额,而中兴通讯和华为正在努力扩大中端手机的研发和销售,中兴今年来已推出11款价格在1,500-2,500元之间的新款中端手机,去年为六款.

Clendenin指出,虽然小米有了一个很好的开端,但国内中端手机领域,还有华为、中兴、魅族等强有力的竞争对手.(完)

--审校 林高丽

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