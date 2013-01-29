小米与CNTV将在互联网电视领域合作

路透上海1月29日 - 中国智能手机黑马--小米科技周一与中国网络电视台(CNTV)旗下未来电视签约,未来三年双方将在互联网电视领域进行全面战略合作.

公司新闻稿称,全新推出的小米盒子将接入未来电视运营的中国互联网电视集成播控平台,包括节目集成与播控、客户端管理系统、用户管理系统、计费认证系统和版权管理系统等将全部由未来电视进行管理,小米盒子通过该平台向用户提供服务.

新闻稿指出,待行业主管部门正式批复后,小米盒子将在试点地区上海、杭州和长沙上市销售.

去年11月小米科技发布其小米盒子新产品,其机顶盒+第三方视频应用接入平台的概念获得外界关注.但不久后小米盒子宣布暂停内容服务,国内媒体曾有报导称,牌照问题是小米盒子能否生存的关键因素,互联网电视平台实行"内容服务+集成业务"双牌照管制,首先需要接入广电总局认可的七家播控平台.

依托中国网络电视台强大的媒体资源库,未来电视的互联网电视集成播控平台目前可为用户提供超过50万小时的优质点播节目,并独家拥有奥运会、世界杯、欧洲杯互联网电视转播权.

小米自2011年10月开始发售其手机产品以来,推出了四款手机.小米手机的高性价比令众多消费者趋之若鹜,每次投放数十万台但在几分钟内即被抢购一空.公司高层上月曾预计,去年其手机销量达700万台,年销售120-130亿元人民币.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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