小米在进入美国市场前将强化知识产权准备--高管

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月17日（记者 Gerry Shih） - 中国智能手机厂商小米科技国际业务副总裁Hugo Barra周四对彭博电视称，小米正在增强自身知识产权准备，为挺进美国市场做好准备。他并未提供相应时间表。
小米科技之前在印度市场遭遇知识产权问题。电信设备巨擘爱立信(ERICb.ST)在印度指控小米侵犯知识产权，一度导致小米手机去年年底在印度停售。
小米的高管们承认，创立才五年的小米知识产权储备不足是一个主要弱点，公司曾避免进入知识产权执法严格的市场。
曾担任谷歌高管的Barra在旧金山告诉彭博电视，小米手机在“也许一年多”时间里不会登陆美国市场。
他表示，小米科技将继续扩充其目前仅有2000项专利规模，这一规模根本无法与国际大厂相比，小米将与相关方仔细磋商，敲定授权协议。
最近几个月，小米在中国市场的销售出现快速下滑，市场饱和情况下消费者购买手机的动力下降，这也凸显小米需要向印度和巴西等新市场推进的紧迫性。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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