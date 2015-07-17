小米在进入美国市场前将强化知识产权准备--高管

路透北京7月17日（记者 Gerry Shih） - 中国智能手机厂商小米科技国际业务副总裁Hugo Barra周四对彭博电视称，小米正在增强自身知识产权准备，为挺进美国市场做好准备。他并未提供相应时间表。

小米科技之前在印度市场遭遇知识产权问题。电信设备巨擘爱立信(ERICb.ST)在印度指控小米侵犯知识产权，一度导致小米手机去年年底在印度停售。

小米的高管们承认，创立才五年的小米知识产权储备不足是一个主要弱点，公司曾避免进入知识产权执法严格的市场。

曾担任谷歌高管的Barra在旧金山告诉彭博电视，小米手机在“也许一年多”时间里不会登陆美国市场。

他表示，小米科技将继续扩充其目前仅有2000项专利规模，这一规模根本无法与国际大厂相比，小米将与相关方仔细磋商，敲定授权协议。

最近几个月，小米在中国市场的销售出现快速下滑，市场饱和情况下消费者购买手机的动力下降，这也凸显小米需要向印度和巴西等新市场推进的紧迫性。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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