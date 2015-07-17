小米在进入美国市场前将强化知识产权准备--高管

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Gerry Shih
路透北京7月17日 - 中国智能手机厂商小米科技国际业务副总裁Hugo Barra周四对彭博电视称，小米正在增强自身知识产权准备，为挺进美国市场做好准备。他并未提供相应时间表。
小米科技之前在印度市场遭遇知识产权问题。电信设备巨擘爱立信 在印度指控小米侵犯知识产权，一度导致小米手机去年年底在印度停售。
小米的高管们承认，创立才五年的小米知识产权储备不足是一个主要弱点，公司曾避免进入知识产权执法严格的市场。
曾担任谷歌高管的Barra在旧金山告诉彭博电视，小米手机在“也许一年多”时间里不会登陆美国市场。
他表示，小米科技将继续扩充其目前仅有2000项专利规模，这一规模根本无法与国际大厂相比，小米将与相关方仔细磋商，敲定授权协议。
最近几个月，小米在中国市场的销售出现快速下滑，市场饱和情况下消费者购买手机的动力下降，这也凸显小米需要向印度和巴西等新市场推进的紧迫性。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”